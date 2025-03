Lite furiosa tra Orsini e Boschi: Bianca Berlinguer perde la pazienza in diretta (VIDEO)

Non sono mancati i momenti di tensione nello studio di È sempre Cartabianca, durante la puntata di ieri, martedì 18 marzo 2025. Il dibattito tra Orsini e Maria Elena Boschi è diventato piuttosto acceso quando si è parlato del riarmo europeo, tanto che Bianca Berlinguer ha perso la pazienza. La conduttrice infatti, si è trovata a dover bloccare i suoi ospiti prima che la situazione diventasse ingestibile. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Scoppia il caos a “È sempre Cartabianca”

Alessandro Orsini e Maria Elena Boschi si sono ritrovati a discutere a È sempre Cartabianca a proposito del tema del riarmo dell'UE in previsione di una possibile guerra contro la Russia. I due hanno esposto i loro punti di vista, uno opposto all'altro. I toni del faccia a faccia, però, si sono talmente alzati che la conduttrice è dovuta intervenire più volte. Orsini e la Boschi si sono accusati a vicenda, portando Bianca Berlinguer a perdere la pazienza.

Orsini sul riarmo dell’UE: “Il rischio che l’Italia venga rasa al suolo è altissimo”

“Il progetto di riarmare l’Europa è destinato al fallimento. In caso di guerra tra l’Unione Europea e la Russia, la Russia annienterebbe l’Unione Europea senza l’aiuto degli Stati Uniti”. Questo il punto di vista di Orsini che è convinto che al Russia potrebbe mettere in ginocchio facilmente l’Europa. “Se ci fosse una guerra tra Unione europea e Russia, il rischio che l’Italia venga rasa al suolo è altissimo e spiego il perché. Perché l’Italia non ha difesa aerea, mentre Putin ha missili avanzatissimi che noi, con il nostro sistema di difesa aereo più avanzato, il SAMP/T, non siamo in grado di intercettare. L’Italia aveva 5 SAMP/T, ora ne abbiamo tre nelle mani di Crosetto. Uno probabilmente è stato distrutto dai russi a gennaio 2024 in Ucraina, l’altro è in mano agli ucraini stessi, i quali ci dicono in queste ore che non funziona, nel senso che non intercetta i missili russi”, ha detto l’esperto, contrario al riarmo. A quel punto è intervenuta Maria Elena Boschi.

