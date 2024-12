L’Inter liquida anche il Como e tiene il passo di Atalanta e Napoli: ci pensano Carlos Augusto e Thuram

Inter-Como 2-0, una bella partita a San Siro tra i nerazzurri e i lariani che resistono fino al 90′ sotto di un gol per poi capitolare davanti a Thuram. Nel primo tempo, i nerazzurri hanno faticato a trovare spazi contro un Como ben organizzato. Pochi gli spunti offensivi, con Sommer chiamato in causa solo per interventi di ordinaria amministrazione.

Primo tempo con poche emozioni

Fabregas sorprende schierando il Como con una difesa a tre, ma i lariani commettono diversi errori che concedono occasioni all’Inter. Al 12’, Kempf regala un pallone che Mkhitaryan non riesce a sfruttare. Il Como si fa vedere con Nico Paz al 26’, ma il suo tiro debole è facile preda di Sommer.

L’Inter cresce nella seconda metà della prima frazione: Dumfries spreca clamorosamente un rigore in movimento su assist di Mkhitaryan, mentre Dimarco, al termine di uno scambio con Carlos Augusto, sceglie una conclusione fiacca invece di servire Barella, sprecando un’altra buona opportunità .

La svolta nella ripresa

La partita si sblocca al 49′, quando Carlos Augusto, sugli sviluppi di un corner battuto da Calhanoglu, trova di testa il suo secondo gol consecutivo dopo quello segnato all’Olimpico contro la Lazio. Il Como non si arrende e al 71′ sfiora il pareggio con un tiro insidioso di Nico Paz, neutralizzato da un attento Sommer. Gli ospiti continuano a crederci, mettendo pressione alla difesa nerazzurra. Nel secondo minuto di recupero, però, Marcus Thuram scaccia ogni timore: con un destro potente piega le mani a Reina e sigilla il 2-0, chiudendo di fatto il match.

