L’Inter e… Gattuso si godono Pio Esposito: un esordio che ha convinto tutti

A due giorni di distanza dalla bella vittoria sull’Ajax, l’Inter e l’Italia di Gattuso si godono l’esordio europeo di Pio Esposito, vent’anni compiuti a fine giugno. Con soli trenta minuti di Serie A alle spalle, il giovane attaccante ha convinto tutti nella trasferta di Amsterdam, trasformando la sua prima volta in Champions League in un biglietto da visita da predestinato.

Nella notte della Cruijff Arena, la doppietta di Thuram ha deciso il risultato, ma è stato l’apporto di Esposito a lasciare il segno e a prendersi la scena. La critica è stata compatta: voto 7 da quasi tutte le testate nazionali, con La Stampa che gli ha assegnato un 7,5 e solo Il Giorno e Il Giornale leggermente più cauti con un 6,5. Un plebiscito che parla da sé.

Chivu non ha avuto dubbi nel definirlo “una fortuna non solo per l’Inter ma anche per la nazionale italiana”. In campo Esposito ha mostrato subito l’intesa con Thuram, che a fine match ha dichiarato “finalmente tutti in Italia e in Europa hanno conosciuto Pio”.

Fisico imponente, piedi educati, altruismo e caparbietà: l’attaccante ha creato spazi, fatto salire la squadra, difeso palla con personalità e qualità tecnica. Alcuni commentatori hanno intravisto tratti da Dzeko, altri lo hanno accostato a Luca Toni, che non a caso su Prime Video lo ha pubblicamente elogiato, insieme a campioni del calibro di Seedorf e Julio Cesar, presenti ad Amsterdam.

Piedi ben piantati a terra, calma e concentrazione: è la linea che predicano i dirigenti nerazzurri, con Marotta in prima fila. La sensazione però è che l’Inter abbia davvero in casa un gioiello. Dopo l’esordio europeo di ieri sera, Chivu sa di poter contare su un’alternativa di livello anche nei momenti più delicati della stagione, senza che ogni assenza di Lautaro diventi un problema insormontabile.

Leggi anche: