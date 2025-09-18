Manchester City-Napoli, le probabili formazioni del big match di Champions

La prima giornata della League Phase di Champions League si chiude oggi con un confronto di altissimo livello: alle 21.00 al City of Manchester Stadium va in scena Manchester City-Napoli, gara diretta dal tedesco Felix Zwayer. Da una parte i campioni d’Europa 2023 guidati da Pep Guardiola, reduci da una stagione al di sotto delle attese; dall’altra i partenopei di Antonio Conte, decisi a confermare anche sul palcoscenico internazionale le ambizioni mostrate in Serie A.
Come arriva il Manchester City
Guardiola dovrebbe affidarsi al consueto 4-1-4-1, con Haaland terminale offensivo e Rodri regista basso davanti alla difesa. Alle spalle del Pallone d’Oro in carica agiranno Reijnders e Foden, mentre sugli esterni spazio a Bernardo Silva e Doku. Tra i pali atteso l’esordio europeo di Donnarumma in maglia City, protetto da una linea difensiva composta da Lewis, Dias, Aké e Gvardiol.
Come arriva il Napoli
Conte risponderà con un modulo speculare, pronto a creare numerosi duelli in mezzo al campo. In porta torna Meret, supportato da una retroguardia centrale formata da Buongiorno e Beukema, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie esterne. In cabina di regia ci sarà Lobotka, con Politano, Anguissa, l’ex De Bruyne e McTominay alle sue spalle. In attacco confermato Hojlund, reduce dal gol contro la Fiorentina in campionato.
