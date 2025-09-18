Vlahovic rilancia la Juventus e apre uno spiraglio sul futuro

Sei reti in sette partite: è questo il biglietto da visita con cui Dusan Vlahovic ha risposto alle critiche e alle incertezze sul suo futuro. L’ultima firma, contro il Borussia Dortmund in Champions League, ha avuto un peso doppio: non solo il gol della rimonta, ma anche l’assist decisivo nel finale. Una serata che ha ridato slancio alla Juventus e un senso alla permanenza dell’attaccante serbo, rimasto in bianconero dopo un’estate passata con il cartello “in vendita” sulle spalle.

Il contratto e le distanze

Se il campo ha dato risposte positive, sul piano contrattuale le incognite restano. Vlahovic percepisce 12 milioni di euro a stagione, un impegno economico rilevante per la società. L’accordo scade nel giugno 2026 e i colloqui con la dirigenza non hanno portato finora ad avvicinamenti: le posizioni delle parti restano distanti, con un dialogo quasi azzerato.

TURIN, ITALY – SEPTEMBER 16: Dusan Vlahovic of Juventus during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Juventus FC and Borussia Dortmund at Juventus Stadium on September 16, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Gli scenari

La stagione in corso potrebbe però cambiare le prospettive. Il rendimento dell’attaccante serbo sta convincendo Igor Tudor e dando segnali chiari anche alla dirigenza. Serviranno aperture reciproche, compromessi e disponibilità a rivedere le proprie posizioni. Secondo indiscrezioni, a Torino c’è chi ritiene che uno spiraglio si stia aprendo, rendendo possibile una soluzione che fino a poche settimane fa sembrava lontanissima.

