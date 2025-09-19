Il TG di Sport.it del 18 settembre 2025

Dal calcio al tennis. Ecco le notizie sportive più importanti della giornata di oggi:

In Champions League, sale l’attesa per la sfida tra Napoli e Manchester City.

In Australia fa discutere la rescissione del contratto tra Sidney FC e Douglas Costa dopo il mandato d’arresto emesso per il brasiliano.

In casa Juventus, Vlahovic continua a sorprendere, e ora tutti si chiedono se forse non debba essere lui il titolare dell’attacco bianconero.

L’Inter, intanto, vince contro l’Ajax in Champions League e Chivu, dopo le ultime critiche, tira un sospiro di sollievo.

L’Atalanta, invece, prende un’imbarcata dal PSG e dimostra ancora una volta le difficoltà di questo periodo.

Chiudiamo con il tennis e con Berrettini che torna in campo e perde subito. Il percorso di recupero, però, continua e si attende il prossimo appuntamento all’ATP di Tokyo.