Douglas Costa, l’ex Juve resta senza squadra: in Brasile pende un mandato di cattura

Dietro la rescissione del contratto tra il Sydney FC e Douglas Costa non ci sono soltanto motivi sportivi. L’ex giocatore della Juventus è infatti al centro di una vicenda giudiziaria in Brasile, dove è stato accusato di non aver pagato gli alimenti all’ex moglie per il mantenimento dei figli. Il tribunale di Porto Alegre ha emesso un mandato di cattura nei suoi confronti.

Secondo quanto riportato da globoesporte.com, il debito ammonterebbe a 492.965,29 reais (oltre 78 mila euro). Non si tratta di un caso isolato: già due anni fa l’attaccante era stato condannato a trenta giorni di carcere per una vicenda simile. Questa volta, però, la misura è più severa, con un mandato valido per due anni che consente a qualunque ufficiale giudiziario o autorità di polizia di procedere al fermo in qualsiasi momento.

La decisione del Sydney FC

Alla luce della situazione, il Sydney FC ha scelto di interrompere il rapporto con il giocatore. In una nota diffusa alla stampa, il club ha spiegato: “Il Sydney FC ha rescisso il contratto di Douglas Costa per mutuo consenso, con l’impossibilità del giocatore di recarsi in Australia. Problemi legali e personali in corso nel suo Paese d’origine hanno impedito al brasiliano di partire”.

MELBOURNE, AUSTRALIA – APRIL 27: Douglas Costa of Sydney FC arrives prior to the round 28 A-League Men match between Western United and Sydney FC at Ironbark Fields, on April 27, 2025, in Melbourne, Australia. (Photo by Robert Cianflone/Getty Images)

Le parole del giocatore

Douglas Costa ha salutato con toni concilianti la sua esperienza australiana, senza però menzionare le questioni giudiziarie: “Voglio ringraziare il Sydney FC per avermi dato l’opportunità di giocare in Australia: è stato un anno incredibile con la maglia celeste. Mi dispiace non poter tornare in questo momento a causa di problemi che devo risolvere a casa, ma ricorderò sempre con affetto il mio periodo a Sydney. Ai soci e ai tifosi, grazie di cuore per il sostegno che avete dato a me e alla squadra. Giocare davanti a voi è stato molto speciale e non lo dimenticherò mai”.

Leggi anche: