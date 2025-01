Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste nel dicembre 2021, è stata trovata senza vita il 5 Gennaio 2022. Sul suo caso ci sono molti aspetti ancora da chiarire. A tre anni dal decesso della 63enne, dopo la riapertura dell’indagine con l’ipotesi di omicidio, il 13 febbraio 2024 è avvenuta la riesumazione del corpo sul quale è stata effettuata una nuova autopsia dalla quale sono emersi nuovi dettagli sul caso. Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich, è intervenuto nel corso della trasmissione Quarto Grado, ribadendo che secondo lui Lilli non si è tolta la vita ma è stata uccisa. (Continua a leggere dopo le foto)

Liliana Resinovich, parla l’amico speciale Claudio Sterpin: “Uccisa da più persone”

Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich, è intervenuto nel corso della trasmissione Quarto Grado, affermando che secondo lui la donna non si è tolta la vita ma è stata uccisa. L’uomo ha dichiarato: “Non dimentichiamoci che la Procura di Trieste ha tentato di trasformare la sua morte in un suicidio mentre adesso emergono altre cose, tipo il fatto che è stata pestata prima di essere uccisa. Questo è un omicidio, motivo per il quale deve essere rifatto tutto dall’inizio. Io sono l’ultima ruota del carro, sono convinto che non vedrò l’epilogo di tutto questo perché con l’età che ho anche se viene individuato un colpevole non ne vedrò la fine. Adesso, dopo tre anni, si scopre che lei è stata pestata? Dopo tre anni? Quando già allora si capiva chiaramente che era successo quello che è successo?”.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”