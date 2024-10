A tre giorni di distanza dall’impressionante vincita da 89 milioni di euro al Superenalotto a Riva del Garda, il fortunato cliente della tabaccheria “Fortuna” non ha ancora chiamato per ringraziare e capire come riscuotere il montepremi. Intanto, il tabaccaio ha dato qualche indizio su chi potrebbe essere il vincitore e ha ammesso che vorrebbe incontrarlo per augurargli il meglio. (Continua dopo le foto)

Superenalotto, vincita milionaria a Riva del Garda

È stato centrato il 6 durante l'estrazione del Lotto e del Superenalotto di martedì 15 ottobre 2024. Il fortunato ha vinto 89.221.270,22 di euro con una schedina da 3 euro. La vincita è stata registrata a Riva del Garda, nel punto vendita Sisal Tabaccheria Fortuna di Viale dei Tigli poco distante dalle sponde del lago. A tre giorni dalla vittoria, nessuno sa chi sia il fortunato. Cosa ha detto il proprietario della tabaccheria?

Superenalotto, chi è il fortunato vincitore

Paolo Rosà, il proprietario della tabaccheria, ha fatto sapere che si sta facendo un’idea del profilo del vincitore. “Vediamo tante persone tutti i giorni mentre lavoriamo, e quella da tre euro è una giocata classica, che fa la maggior parte dei nostri clienti – ha detto al Corriere Adriatico -. Il giocatore tipo del Superenalotto, va dai 30 anni a salire, quindi difficilmente si tratta di un ragazzo. Mentre giochi come Lotto e Gratta e vinci sono più femminili, e le scommesse più maschili, il Superenalotto è l’azzardo più bisex. Potrebbe essere qualcuno di Riva, oppure dalle valli qui vicine”, le sue parole. Secondo il tabaccaio non si tratterebbe di un turista straniero “perché la stagione sta finendo, ma potrebbero essere passati dalle nostre macchinette anche visitatori da altre parti d’Italia”. Paolo Rosà si aspetta che il vincitore lo chiami per sapere come riscuotere la somma.

