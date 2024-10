Letizia scomparsa di casa, come l’hanno trovata: la terribile ipotesi

Letizia è scomparsa lo scorso sabato, 5 ottobre 2024, nel pomeriggio: era uscita di casa e non era rientrata. Il marito, non vedendola tornare, ha telefonato alla figlia manifestandole la sua preoccupazione. La ragazza quindi ha lanciato l’allarme. Carabinieri e vigili del fuoco hanno iniziato le ricerche fino alla tragica scoperta. Cos’è successo a Letizia? Gli inquirenti hanno una terribile ipotesi. (Continua dopo le foto)

Arezzo, trovata morta con un colpo alla testa

La tragedia è accaduta nel comune di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Il marito ha chiamato la figlia, che, preoccupata, ha chiamato il 112. Quindi sono partite le ricerche. Carabinieri e vigili del fuoco hanno avviato le ricerche setacciando la zona anche con l'ausilio di termocamere e droni. Poi, nel cuore della notte, il macabro ritrovamento: la donna era riversa a terra, in un campo all'interno della proprietà dove la famiglia tiene anche delle gabbie con pavoni, galline, oche e anatre, a pochi metri da casa. Indossava gli abiti con cui era uscita di casa. La donna presentava una profonda ferita alla testa. Sul caso è stata aperta un'inchiesta, l'area del ritrovamento è stata posta sotto sequestro e sarà eseguita l'autopsia. Qual è l'ipotesi più plausibile secondo gli inquirenti?

Chi era Letizia

La vittima si chiamava Letizia Girolami, aveva 72 anni ed era una psicoterapeuta. Originaria di Roma, periodicamente tornava nella Capitale, forse per motivi legati alla sua professione. Una vita fatta di viaggi e di studio. La donna molti anni fa ha vissuto in Africa insieme al marito, un uomo di 72 anni di origini canadesi. Poi, la coppia è rientrata in Italia e si è trasferita nel casolare di campagna tra Foiano e Pozzo della Chiana, in provincia di Arezzo, nella casa che le aveva lasciato il padre. La coppia viveva lì da circa trent’anni. I carabinieri stanno piano piano escludendo ipotesi che si sta trattato di un evento accidentale: una caduta che le è stata fatale.

