Gianluca Gaetano è nel mirino di diversi club di Serie A, tra cui l’Empoli, che sembra nettamente in vantaggio rispetto alla concorrenza.

Gianluca Gaetano è in uscita dal Napoli. Walter Mazzarri ha dato l’ok alla cessione, ma i partenopei sono disposti a privarsi del ragazzo solo a titolo temporaneo. Il prestito sembra l’ipotesi più probabile se nelle prossime ore verrà trovato un accordo che vada bene a tutte le parti coinvolte. Il giovane talento azzurro sta trovando poco spazio in squadra e vorrebbe giocare con più continuità. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

I giocatori del Napoli esultano dopo la rete (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Intrecci di mercato

L’acquisto di Dendoncker e Traoré e il ritorno di Anguissa dalla Coppa d’Africa non lasciano molte opportunità a Gaetano. Il classe 2000 è un obiettivo dell’Empoli che punta a rinforzare la propria rosa in vista della seconda parte di stagione. Oltre ai toscani, ci sono anche Cagliari, Frosinone e Genoa, ma il presidente Corsi sembra nettamente in vantaggio sulla concorrenza: “Gaetano? È un ragazzo che stimiamo e seguiamo molto. Ma il centrocampo non è il reparto che dobbiamo rinforzare. Ma è un calciatore che ci piace molto” ha dichiarato il numero uno dell’Empoli che successivamente ha elogiato la squadra per il pareggio con la Juventus.

“Ora abbiamo esaurito l’effetto di felicità che ci ha regalato il risultato di Torino e si ricomincia. L’infortunio di Milik ci ha aiutato, per fare queste imprese ci vuole che ci giri qualcosa a favore. Sul campo la squadra ha fatto il suo dovere ed è venuto fuori questo pareggio insperato” ha chiuso Corsi nell’intervista.

