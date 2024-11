Leclerc ha uno sfogo clamoroso contro Sainz, poi capisce: “Scusate, avevo la radio accesa”

La Ferrari ha concluso il GP di Las Vegas 2024 con un risultato amaro non solo per la quarta posizione di Charles Leclerc dietro alle Mercedes e al compagno Carlos Sainz, ma soprattutto per le tensioni interne tra i due piloti. Nel giorno in cui Max Verstappen ha conquistato il suo quarto titolo mondiale consecutivo, l’episodio tra i due ferraristi ha catturato l’attenzione, con Leclerc che ha espresso apertamente la sua frustrazione via radio.

Lo sfogo di Leclerc via radio e gli ordini di scuderia ignorati da Sainz

Subito dopo aver tagliato il traguardo, Leclerc si è lasciato andare a uno sfogo contro Sainz, lamentando la mancanza di rispetto per gli ordini di scuderia. Il monegasco ha dichiarato: “Ho fatto il mio lavoro, ma essere gentile mi frega sempre. Non si tratta solo di gentilezza, è una questione di rispetto”. Il team principal Frederic Vasseur è intervenuto prontamente per tentare di placare il pilota, ma la tensione è rimasta alta, con Leclerc che ha reagito bruscamente quando il suo ingegnere di pista lo ha sollecitato a completare le procedure di cooldown.

L’episodio ha avuto origine durante la gara, quando in due occasioni Sainz ha ignorato gli ordini del muretto Ferrari. La prima situazione si è verificata prima del pit-stop, quando a Sainz era stato richiesto di far passare il compagno più veloce. Tuttavia, lo spagnolo ha respinto il comando, frenando forte alla prima curva e costringendo Leclerc a rallentare per evitare un contatto. In seguito, Sainz ha chiesto di anticipare la propria sosta, una mossa che gli ha permesso di mantenere la posizione.

Il secondo episodio si è verificato dopo il pit-stop di Leclerc: con le gomme ancora fredde, il monegasco non poteva difendersi, e dal box Ferrari è arrivato l’ordine per Sainz di non sorpassare. Anche in questo caso, Sainz ha ignorato la direttiva, superando il compagno e garantendosi un vantaggio che gli ha permesso di chiudere al terzo posto.

Leclerc: “Da ora penserò solo a me stesso”

Nel post-gara, Leclerc ha lasciato intendere che i rapporti con Sainz potrebbero non essere più gli stessi. Ha affermato: “Non sono contento di Carlos. Rispettare gli accordi è fondamentale, ma da ora in poi penserò solo a me stesso”. L’incidente sembra aver aperto una crepa nei rapporti tra i due, mettendo in evidenza la difficoltà della Ferrari nel gestire le rivalità interne.

Il GP di Las Vegas ha segnato un punto di rottura nel rapporto tra i due piloti Ferrari. Con la stagione di Formula 1 che si avvia alla conclusione, la tensione tra Leclerc e Sainz rappresenta una nuova sfida per la scuderia di Maranello, già impegnata a migliorare la competitività della monoposto rispetto a rivali come Red Bull e Mercedes.

