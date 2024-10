Lecce-Hellas Verona 1-0, i salentini faticano ma basta un gol di Dorgu per battere gli scaligeri che finiscono la partita in 9. Nel primo tempo, il Lecce domina mostrando maggiore intensità e reattività rispetto alla squadra di Zanetti, specialmente grazie alla spinta di Patrick Dorgu sulla fascia destra. Al 23′, il danese segna di testa, ma il VAR annulla per un’irregolarità su Tchatchoua. Poco dopo, Dorgu trova di nuovo la rete con un destro sul secondo palo, ma anche questa volta è fermato dal VAR per fuorigioco. Al 41’, Tchatchoua atterra Dorgu lanciato a rete, ricevendo un cartellino rosso e lasciando il Verona in dieci uomini.

Nel secondo tempo, il Lecce sblocca la gara al 51’: Banda sfonda sulla sinistra e mette un cross insidioso che Dorgu insacca di testa. L’arbitro inizialmente annulla per fuorigioco, ma il VAR conferma il vantaggio dei salentini. In inferiorità numerica, il Verona prova a reagire con Suslov, ma senza successo. Il Lecce sfiora il raddoppio con due occasioni di Mosquera e Pierret. All’83’, il Verona rimane addirittura in nove dopo l’espulsione di Belahyane per proteste. Con due uomini in meno, l’Hellas cerca disperatamente di ribaltare il risultato, ma senza mai impensierire Falcone, mentre il Lecce controlla fino al termine.

