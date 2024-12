Leao, è arrivato l’esito degli esami: quanto dovrà stare fuori l’attaccante del Milan

Leao infortunato, è arrivato l’esito dei primi esami strumentali: ecco quanto dovrà stare fuori l’attaccante del Milan di Fonseca. L’esterno d’attacco portoghese ha lasciato il campo ieri sera durante la partita vinta 1-0 contro l’Hellas Verona. Stamattina Rafa Leao si è sottoposto ai primi esami, che hanno evidenziato un’elongazione al flessore sinistro. Un nuovo controllo tramite risonanza magnetica è previsto fra una settimana per valutare l’evoluzione del problema.

La partita di Leao al Bentegodi è durata poco più di mezz’ora, ma è bastata per meritarsi un voto in pagella. Per Tuttomercatoweb, il portoghese ha ottenuto un 6, con questa motivazione: “In avvio, come tutto il Milan, fa fatica. Poi, quando pare cominciare ad entrare nel vivo del gioco, viene fermato da un risentimento al flessore sinistro”. Il Milan attenderà il prossimo controllo per capire se Leao potrà tornare disponibile per le prossime sfide.

Le dichiarazioni di Fonseca nel post-partita contro il Verona

Nel post-partita, il tecnico rossonero Paulo Fonseca aveva rassicurato sulla situazione fisica di Leao: “Ho parlato adesso con Rafa. Mi sembra che non sia niente di speciale. Vediamo domani. È stato un cambio più preventivo, lui non ha voluto rischiare”. Sugli infortuni in generale nel Milan, Fonseca aveva aggiunto: “Theo Hernandez non è infortunato. Rafa non è niente di speciale. Pulisic è arrivato dopo un infortunio in Nazionale. Morata ha la tonsillite. Il problema è stato solo con Musah e Loftus-Cheek, sugli altri sono cose che non possiamo controllare”.

