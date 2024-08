Basket. LBA, Olisevicius guida la ripartenza di Treviso. La Lega Basket Serie A è la massima divisione professionistica del campionato italiano di pallacanestro. Il torneo, organizzato dalla Lega di pallacanestro, è posto sotto l’egida della FIP. L’Universo Treviso Basket, noto anche come NutriBullet Treviso Basket per motivi di sponsorizzazione è la società di pallacanestro della città di Treviso. Attualmente milita in Serie A, il primo livello professionistico del Campionato italiano di pallacanestro. Tra i suoi giocatori di punta c’è Osvaldas Olisevicius, il quale grazie ai suoi I 31.4′ sul parquet è stato riconfermato per la prossima stagione, come suggellato anche dall’intervista odierna su La Tribuna. (Continua a leggere dopo le foto)

Osvaldas Olisevicius su La Tribuna ha dichiarato: “Abbiamo deciso assieme, mia moglie e io, di accettare la proposta di rinnovo della Nutribullet. Ci siamo trovati molto bene sia in città che nei rapporti col club. Abbiamo ricevuto tanto in termini di affetto e di considerazione. Quando è arrivato il momento di decidere assieme al mio agente, l’offerta di Treviso si è trovata in cima alla mia lista: unito alla volontà mia e di mia moglie, ha orientato la scelta. Non dovrò più inserirmi in una squadra diversa in corsa, dopo un periodo lontano dal campo. Da quei risultati, dico che l’obiettivo potrebbe essere la qualificazione ai playoff. Ripartire da un gruppo rodato, che si conosce, che ha già giocato assieme e che ha affrontato delle difficoltà riuscendo a emergere è un passo avanti. Sono molto felice che la società abbia deciso di non stravolgere il gruppo ma di accordare ancora fiducia a un nucleo di giocatori che ha dato tanto e che vuole ancora offrire moltissimo sul piano del gioco. Gioco sempre a favore della squadra e del gruppo per raggiungere obiettivi comuni, non mi soffermo sulle statistiche personali o su altre questioni. Ora la squadra è composta da un mix tra veterani e volti nuovi, tutti con ottime potenzialità. Tutto il resto si potrà vedere cammin facendo”.