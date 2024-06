Home | Lazio, per la panchina Lotito punta Conceiçao ma attenzione a Baroni

Calcio. Lazio, chi sarà il nuovo allenatore? Papabili Baroni e Conceiçao. Il campionato di calcio è appena finito e già si pensa al calciomercato, sia per riforzare le varie squadre sia per dare nuovi allenatori a quelle che sono rimaste senza. Nel bel mezzo della pausa estiva del campionato, la Lazio si trova senza allenatore. Dopo le dimissioni di Tudor, a chi verrà affidata la panchina della Lazio? I nomi dei papabili sono tanti, ma il favorito sembra essere Marco Baroni dopo l'incredibile salvezza con il Verona. Tra gli altri nomi papabili ci sono anche Miroslav Klose, Sergio Conceiçao e Max Allegri, senza escludere in toto un ritorno di Maurizio Sarri.

Il favorito nelle ultime ore sembra proprio essere Baroni, reduce da due salvezze consecutive nel massimo campionato prima con il Lecce e poi con il Verona. Un profilo che sembra scontentare i tifosi, che preferirebbe Sergio Conceiçao. Il ds Fabiani è al lavoro per convincere Lotito. Resta comunque aperta la pista che porta a Conceiçao, come riporta L’Equipe, dopo qualche problema nella trattativa con il Marsiglia che sembrava destinata a chiudersi velocemente. Difficile invece pensare all’ingaggio di Max Allegri e al ritorno di Maurizio Sarri, mentre l’eventuale chance per Klose è una ipotesi più defilata.