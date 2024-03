Dimissioni Sarri, dopo alcune ore di caos in casa Lazio arriva una prima notizia chiara. La squadra è stata affidata al vice del mister di Figline Valdarno che non ha rassegnato le dimissioni come tutto il resto dello staff tecnico: la notizia è stata ufficializzata poco fa proprio dalla SS Lazio.

“La S.S. Lazio – si legge nel comunicato – rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente, il Club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello”.