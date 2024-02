Lazio-Bologna 1-2: gol decisivo di Joshua Zirkzee

Il Bologna ha sconfitto la Lazio per 2-1 in una partita di Serie A allo Stadio Olimpico di Roma. Oussama El Azzouzi e Joshua Zirkzee hanno segnato per il Bologna, mentre Gustav Isaksen ha segnato per la Lazio.

Lazio e Bologna si affrontano all’Olimpico

La formazione della Lazio era composta dal portiere Provedel, dai difensori Lazzari, Patric, Gila e Marusic, dai centrocampisti Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto, e dagli attaccanti Immobile, Felipe Anderson e Isaksen. La formazione del Bologna era composta dal portiere Skorupski, dai difensori Posch, Beukema, Lucumi e Kristiansen, dai centrocampisti Orsolini, Saelemaekers, El Azzouzi, Ferguson e Fabbian, e dagli attaccanti Zirkzee. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Zirzkee esulta per il gol del pareggio del Bologna propiziato da una deviazione di Viti contro il Sassuolo

Le fasi salienti della partita tra Lazio e Bologna

La Lazio è passata in vantaggio al 18′ con un gol di Isaksen su assist di Ciro Immobile. Il Bologna ha pareggiato al 39′ con un gol di El Azzouzi dopo un pasticcio della difesa dei padroni di casa. Lucumí salva ed evita il gol di Guendouzi prima dell’intervallo. Zirkzee ha segnato il gol della vittoria per il Bologna al 79′ permettendo così ai rossoblù di agganciare il quarto posto in classifica.

I prossimi appuntamenti di Lazio e Bologna

La Lazio giocherà contro il Torino a Torino il 22 febbraio, contro la Fiorentina a Firenze il 26 febbraio e contro il Milan a Roma il 1 marzo.

Il Bologna giocherà contro il Verona a Bologna il 23 febbraio, contro l’Atalanta a Bergamo il 3 marzo e contro l’Inter a Bologna il 10 marzo.