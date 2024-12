Nella puntata di ieri de “La vita in diretta“, il conduttore Alberto Matano si è occupato, tra gli altri argomenti, del nuovo aspetto di Donatella Versace, che alla premiere londinese del musical “Il Diavolo veste Prada” è apparsa molto diversa da come ce la ricordavamo. In studio era presente Alessandra Mussolini, che si è lasciata andare ad una esternazione dalla quale Matano si è subito dissociato. (Continua…)

A “La vita in diretta” si parla del cambiamento di Donatella Versace

Donatella Versace è riapparsa in pubblico alla premier del musical “Il Diavolo veste Prada” a Londra. Il suo nuovo aspetto, però, ha destato particolarmente scalpore. La famosa stilista, infatti, è apparsa molto diversa da come eravamo abituati a vederla. In merito alla sua trasformazione se ne sta parlando in questi giorni sui social ed in televisione, anche ieri a “La vita in diretta” è intervenuta Alessandra Mussolini e le sue parole hanno destato molto scalpore. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)