La Roma resta in corsa per la Champions, gara cinica contro il Verona: la decide Shomurodov

Roma-Hellas Verona 1-0, gara cinica dei giallorossi di Ranieri che vanno subito in vantaggio con Shomurodov e poi resistono ai veneti: cosa Champions aperta. I giallorossi, ora a -2 dal quarto posto, mandano un segnale chiaro alla concorrenza: la squadra di Ranieri non ha intenzione di mollare.

Vinciamo noi, decide il gol di Shomurodov nel primo tempo đź‘Ź



Ancora un risultato utile in campionato, è il diciassettesimo di fila 💛❤️#RomaVerona pic.twitter.com/WXF7SXUmW3 — AS Roma (@OfficialASRoma) April 19, 2025

Ranieri sorprende tutti: Shomurodov titolare e subito decisivo

La scelta di Claudio Ranieri di lasciare in panchina Dovbyk e puntare su Shomurodov si rivela immediatamente vincente. Al 4′ minuto di gioco, un preciso lancio di Cristante pesca SoulĂ© sulla fascia destra: l’argentino entra in area, supera Valentini con un gran numero e serve al centro un pallone perfetto per l’attaccante uzbeko, che insacca con una zampata da rapace d’area.

La rete, sebbene abbia dato il vantaggio ai padroni di casa, non stimola un’accelerazione nella manovra giallorossa. La Roma abbassa il ritmo e si limita a controllare, creando poco oltre a un sinistro di Soulé respinto da Montipò. Il Verona, invece, mostra un buon atteggiamento e si rende insidioso con un paio di iniziative di Mosquera, ma il primo tempo si chiude sullo 1-0.

Nella ripresa la Roma gestisce, Verona mai realmente pericoloso

Il secondo tempo si apre con lo stesso copione: il Verona cerca di proporsi con Bernede e Mosquera, ma senza trovare sbocchi concreti. La Roma, col passare dei minuti, torna a farsi viva in avanti. Al 53′ Baldanzi, servito in area da KonĂ©, sfiora il raddoppio con un tiro a giro che esce di poco.

Con il progressivo calo degli ospiti, i giallorossi prendono campo. Al 73′ entra Dovbyk, che va subito vicino al gol: servito da SoulĂ©, si gira bene in area ma il suo destro sfiora il palo. Negli ultimi minuti il Verona tenta qualche sortita offensiva, ma senza creare veri pericoli.

Giallorossi a -2 dalla zona Champions

Con questo successo, la Roma si porta a due lunghezze dal quarto posto, in attesa del posticipo di lunedì sera tra Juventus e Parma. Per la squadra di Zanetti, una sconfitta senza troppi drammi, grazie al margine rassicurante sulla zona retrocessione. I giallorossi, invece, continuano a sognare l’Europa che conta.

