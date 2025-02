Home | La Roma di Ranieri non si ferma più: decimo risultato utile consecutivo contro un Monza ormai allo sbando

Roma, Claudio Ranieri ha fatto il miracolo: con dieci risultati utili consecutivi, i giallorossi si riportano a ridosso della zona-Europa e ora possono sognare. Dall’altra parte il Monza, dopo un mercato di Gennaio disastroso, ha dimostrato di non avere più niente da chiedere a questo campionato e si trascina tristemente verso una retrocessione che ormai appare inevitabile.

Davanti a quasi 57 mila spettatori in festa, la Roma regala spettacolo e batte senza problemi il Monza con un netto 4-0. Una vittoria che conferma l’ottimo momento dei giallorossi, ora a un solo punto da Bologna e Milan (che devono recuperare lo scontro diretto) e a due lunghezze dalla Fiorentina. Dall’inizio del girone di ritorno, la Roma è la squadra che ha fatto più punti: 17, contro i 16 di Juventus e Inter.

Ranieri opta per un attacco giovane e brillante con Baldanzi e Soulé a supporto di Shomurodov, mentre Dybala parte inizialmente dalla panchina. Dall’altra parte, un Monza decimato dagli infortuni, indebolito dal mercato e ormai senza più fiducia si affida a Ganvoula come terminale offensivo.

Il divario tecnico è evidente sin dai primi minuti: al 5’ Soulé serve un pallone d’oro a Pisilli, che spreca clamorosamente. Ma il vantaggio arriva presto: al 10’ Saelemaekers lascia partire un sinistro a giro perfetto, che non lascia scampo a Turati.

Roma facile sul Monza, e ora Ranieri sogna l’Europa

La Roma domina il possesso e al 32’ trova il raddoppio con Shomurodov, che di testa trasforma un cross perfetto di Soulé. Il Monza si affaccia in avanti solo al 42’, con un diagonale di Ganvoula ben respinto da Svilar.

Nella ripresa Nesta prova a cambiare volto alla sua squadra con alcuni cambi, ma la Roma non abbassa il ritmo. Al 15’ Baldanzi semina il panico in area, costringendo Turati a un intervento decisivo. Al 17’ entra Dybala, accolto da una standing ovation, e al 28’ arriva il tris: Angelino, servito da Cristante, fulmina il portiere con un sinistro rasoterra.

Nel finale la Roma arrotonda il punteggio con Cristante, che al 43’ chiude i giochi con un colpo di testa perfetto su angolo di Dybala. L’Olimpico esplode in cori e applausi: la squadra di Ranieri continua la sua scalata in classifica e ora l’Europa non è più un miraggio.

