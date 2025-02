Atalanta, Gasp alla caccia di Inter e Napoli parla chiaro: ma con Lookman…

Atalanta, a soli 3 punti dalla capolista Inter, con 12 partite ancora da giocare, il sogno Scudetto di Gian Piero Gasperini è più vivo che mai. Dopo la cinquina inflitta in trasferta all’Empoli, il tecnico nerazzurro ha parlato chiaro e, pur tenendo alta la concentrazione dei suoi, non ha nascosto le sue ambizioni.

“Siamo lì, cerchiamo di restarci il più a lungo possibile“, ha spiegato Gasperini nel post-partita, sottolineando come la sua squadra abbia il miglior rendimento esterno della Serie A, con 30 punti in 14 gare, una performance straordinaria che ha acceso i fari sulle possibilità della Dea di vincere uno storico campionato.

Il Mister non si sbilancia troppo sul possibile scudetto, ma sottolinea l’importanza di restare concentrati. “Ho sempre stato detto che, per parlare di scudetto, avremmo dovuto guardare dove saremmo stati in primavera. E ora, siamo in una posizione che ci permette di lottare fino alla fine“.

Nonostante l’entusiasmo, Gasp tiene alta l’attenzione. “La prossima partita è con il Venezia e non sarà facile, ma l’obiettivo è avvicinare ancora di più le prime due. Intanto, siamo riusciti a prendere un bel vantaggio su chi sta dietro. Questa classifica è straordinaria, anche se qualcuno pensa che sia tutto normale”.

I riflettori sono anche puntati su Ademola Lookman, che ha vissuto un ritorno da protagonista dopo l’infortunio. Il nigeriano ha segnato una doppietta e ha giocato una partita straordinaria, portandosi a quota 12 gol in campionato. Ma nonostante il premio di “man of the match”, Lookman ha scelto di rimanere in silenzio davanti ai microfoni, evitando di parlare dei recenti screzi con il tecnico.

Gasperini cerca di gettare acqua sul fuoco e non perde occasione per elogiare l’attaccamento del giocatore alla squadra. “Ademola è diventato un giocatore straordinario quando ha messo da parte un po’ di individualismo ed ego. Ha trovato il giusto equilibrio e da lì è diventato un super giocatore”.

Nonostante questo, appare evidente come la sintonia fra i due sia venuta meno. Lookman è un giocatore fondamentale per la volata scudetto, ma i suoi rapporti con Gasperini sembrano essere ancora molto freddi. La sostituzione del numero 11 nel corso del trionfo di Empoli, infatti, ha suscitato qualche riflessione.

Al momento del cambio Lookman ha scelto di allontanarsi dal suo allenatore, che stava dando indicazioni ai giocatori. Un episodio che alimenta le speculazioni, e che solleva qualche piccola preoccupazione in casa orobica. Ma che non intacca l’entusiasmo generale della squadra, pronta a lottare fino all’ultimo respiro per mantenere viva la speranza di un clamoroso scudetto.

