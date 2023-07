I Lakers stanno sorprendendo tutti sul mercato. L’NBA osserva con attenzione le manovre per la prossima stagione, con i LA che stanno consolidando la rosa per puntare al prossimo titolo stagionale. Ecco i colpi dei gialloviola. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Il numero 12 dei Minnesota Timberwolves in azione alla Crypto.com Arena (Photo by Harry How/Getty Images)

Vincent e Prince in gialloviola

Gabe Vincent firma per tre anni come free agent per 33 milioni di euro. Il talento degli Heat andrà a rinforzare la regia dei Lakers per il futuro. Un altro avversario dei playoff, Tauren Prince, andrà a guadagnare 6 milioni a stagioni colmando una lacuna della rosa della squadra di Los Angeles. Accolte quindi le richieste di LeBron James e Anthony Davis per avere una squadra più competitiva che potesse essere vincente oltre la Western Conference.

Gli infortuni di Davis

Reaves e Russell hanno firmato un nuovo contratto che ha prolungato l’accordo con la franchigia. Reddish invece aumenta le alternative nella rotazione della rosa per far riposare alcuni giocatori. In particolar modo LeBron James, che alla soglia di 38 anni non può assicurare un alto livello per tutta l’annata. Stesso discorso per Davis che ha alle spalle una lunga serie di infortuni che minano la continuità di prestazioni.