La Juventus si muove sul mercato, un regista per Spalletti: i due nomi in ballo

La Juventus guarda al mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo e fornire a Luciano Spalletti un regista capace di dettare i tempi e guidare la squadra. Il tecnico toscano ha spesso costruito i suoi migliori successi intorno a play esperti e uomini squadra carismatici, da David Pizarro a Stanislav Lobotka, fino a Marcelo Brozovic all’Inter.

Juve, Spalletti pensa al cambio modulo: quale soluzione preferireste? Dite la VoStra! 📊 https://t.co/piYiumF0wg pic.twitter.com/7hTPgfWCTM — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) November 11, 2025

A Torino Spalletti è partito da Manuel Locatelli, ma il capitano bianconero potrebbe in futuro essere spostato in posizione di mezzala, mentre in mediana servirà un rinforzo in grado di fornire alla squadra il fosforo e l’equilibrio di cui ha bisogno. In questo contesto, i dirigenti della Juventus hanno individuato due nomi: Pierre-Emile Hojbjerg del Marsiglia e Adrian Bernabé del Parma.

Hojbjerg, 30 anni, è un leader carismatico, punto fermo della squadra di Roberto De Zerbi in Ligue 1, capace di dettare i tempi della squadra. Un giocatore fisico e di personalità. Il danese non è un regista classico, ma garantisce esperienza e capacità di guidare il centrocampo. Il suo contratto con il Marsiglia scade nel 2028 e la trattativa non sarà semplice, anche se un eventuale inserimento di Locatelli potrebbe essere una chiave per aprire il dialogo con De Zerbi.

Bernabé, 24 anni, è invece un profilo più vicino ai classici registi spallettiani, capace di alternare le due fasi di gioco, con buona tecnica e la capacità di destreggiarsi sotto pressione. Al Parma dal 2021, ha un contratto più breve e meno oneroso, il che lo rende più accessibile per la Juventus, anche se i ducali raramente cedono i loro migliori giovani a gennaio.

Damien Comolli, amministratore delegato bianconero, ha confermato che il club rispetterà il Fair Play finanziario, ma monitorerà le opportunità di mercato per offrire a Spalletti il regista adatto al suo progetto: un cervello in grado di leggere il gioco e dettare i ritmi secondo le esigenze dell’ex Ct della Nazionale.

