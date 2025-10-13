La Juventus corre ai ripari sul mercato: i tre nuovi obiettivi “spagnoli”

La Juventus guarda con attenzione a Madrid per rafforzare la rosa nella prossima sessione di mercato. Gli occhi dei dirigenti bianconeri sono puntati su tre profili: un attaccante, un centrocampista e un esterno, tutti con esperienza in Liga e con possibilità di trasferimento. Comolli e Modesto stanno scandagliando il mercato per individuare giocatori in grado di alzare il livello della squadra.

Tegola per la #Juventus: Questa mattina, a Lione, Gleison #Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery-Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore Bremer sarà sottoposto a intervento#Juve #theonetv7 pic.twitter.com/AmJpri7FMB — Theonetv (@TheOnetv7) October 13, 2025

Il primo nome sulla lista è quello di Endrick, giovane attaccante brasiliano del Real Madrid. Dopo una buona stagione con Ancelotti, il classe 2006 è rimasto finora ai margini della squadra di Xabi Alonso in questa stagione 2025/2026, e questo ha acceso l’interesse della Juve.

Con Vinicius, Mbappé e Rodrygo davanti a lui nelle gerarchie offensive, Endrick potrebbe rappresentare una soluzione a basso costo, magari in prestito fino a giugno. Dusan Vlahovic potrebbe partire già a gennaio, il che farebbe del brasiliano un’alternativa preziosa per il reparto offensivo bianconero.

Per rinforzare il centrocampo, la Juve guarda al Real Madrid. Dani Ceballos, che non è un titolare fisso nella squadra spagnola, può rappresentare una soluzione concreta a gennaio. Visto che Xabi lo utilizza soprattutto nelle rotazioni, Ceballos potrebbe accettare un trasferimento in prestito con diritto di riscatto per giocare con continuità.

L’ex Arsenal offre qualità e dinamismo, caratteristiche che si sposano con le esigenze tattiche della Juventus, in cerca di alternative valide ai titolari e di maggiore profondità nella mediana. Ma non ci sono solo centrocampo e attacco: la Juve cerca anche un esterno di qualità e corsa. L’obiettivo individuato è Nahuel Molina, argentino dell’Atletico Madrid in scadenza 2027.

L’ex Udinese ha giocato finora solo il 13% dei minuti disponibili e potrebbe valutare un trasferimento per avere maggiore spazio. L’Atletico però non vuole svendere il giocatore, e la valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Molina rappresenterebbe un innesto di livello per le fasce bianconere, in grado di garantire imprevedibilità e un valido contributo offensivo.

Sul fronte portiere, la Juventus valuta possibili rinforzi in caso di addii. Mike Maignan è sotto osservazione per un eventuale acquisto a parametro zero, qualora non dovesse rinnovare il contratto con il Milan. Al momento la società non intende sostituire Michele Di Gregorio, reduce da una grande stagione ma in difficoltà quest’anno. Tanto che il nome del francese resta una pista da monitorare attentamente per il futuro.

Leggi anche: