Icardi, clamoroso ritorno in Italia? Qual è la squadra interessata

Mauro Icardi per anni è stato il simbolo dell’Inter, il capitano dal carattere forte e dal gol facile, capace di infiammare San Siro con le sue reti. l’attaccante argentino, arrivato in nerazzurro nel 2013, ha vissuto stagioni intense, anche ricche di successi personali: su tutti, la Scarpa d’Oro 2017/18 conquistata con 29 gol. Dopo le esperienze in Francia e in Turchia, oggi il centravanti argentino starebbe valutando seriamente la possibilità di un ritorno nel campionato che lo ha reso grande.

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Turchia, il Galatasaray e l’entourage di Icardi avrebbero aperto a un possibile trasferimento in Serie A. Il suo contratto con il club turco scadrà a giugno e, come ha dichiarato recentemente il presidente Dursun Ozbek, “al momento il rinnovo non è sul tavolo“. (continua dopo la foto)

Una situazione che apre scenari interessanti per il trentaduenne attaccante, che in Turchia ha segnato 66 gol in 96 partite ma che in questa stagione ha trovato meno spazio da titolare, pur mantenendo un’impressionante media realizzativa (5 reti in 3 presenze da titolare in campionato).

Il Torino è il club sta valutando seriamente l’ipotesi di riportare Mauro Icardi in Serie A già a gennaio. L’attaccante argentino è stato proposto alla dirigenza granata dal suo entourage e l’idea ha riscontrato un certo interesse.

Urbano Cairo e il direttore sportivo Davide Vagnati hanno discusso con il tecnico Baroni, che avrebbe dato parere positivo: un profilo d’esperienza, con fiuto del gol e personalità, potrebbe essere la chiave per svoltare una stagione fin qui povera di reti per la formazione granata. (continua dopo la foto)

I contatti con l’entourage del giocatore sono già avviati e, secondo indiscrezioni, un incontro tra le parti sarebbe previsto nelle prossime settimane per valutare i margini dell’operazione. L’ostacolo principale resta l’ingaggio da 6 milioni netti che Icardi percepisce in Turchia: una cifra fuori scala per i parametri del Torino, ma il giocatore potrebbe accettare un taglio importante pur di tornare in Italia, vicino alla famiglia.

Icardi, esperienza e fiuto del gol

La trattativa è complessa ma non impossibile: molto dipenderà dalla volontà dell’argentino di rimettersi in gioco in un progetto ambizioso, anche se lontano dai riflettori delle big. Icardi avrebbe espresso la volontà di rientrare in Italia anche per motivi familiari, desideroso di vivere più vicino alle figlie avute con l’ex moglie Wanda Nara.

Con i suoi 219 gol in carriera e un’esperienza internazionale consolidata, l’attaccante argentino potrebbe rappresentare una risorsa preziosa per il club del presidente Cairo e di Mister Baroni, che sono a caccia di un finalizzatore d’esperienza per migliorare il rendimento della squadra.

