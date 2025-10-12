La Juventus sta valutando il futuro di Arkadiusz Milik in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti polacco potrebbe lasciare Torino con largo anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto, fissata al giugno 2027.

Il giocatore, 31 anni, è fermo da mesi per problemi fisici e non ci sono certezze sui tempi di recupero. Una situazione che sta spingendo la dirigenza bianconera a prendere in considerazione diverse soluzioni.

Arkadiusz Milik kończy 31 lat.



Napoli 🇮🇹 48 ⚽️

Ajax 🇳🇱 47 ⚽️ (plus 21 asyst!)

Juventus 🇮🇹 17 ⚽️

Marsylia 🇲🇫 30 ⚽️

Augsburg 🇩🇪 2 ⚽️



(gdyby nie kontuzje wynik byłby dużo lepszy) pic.twitter.com/09CrC5kr2i — Michał Sagrol (@michalchojnice) February 28, 2025

Le ipotesi sul tavolo: prestito o addio definitivo

Le opzioni valutate dalla Juventus sono due:

cessione in prestito , ma solo nel caso in cui Milik riesca a tornare in condizioni fisiche accettabili per sostenere una nuova esperienza;

, ma solo nel caso in cui Milik riesca a tornare in condizioni fisiche accettabili per sostenere una nuova esperienza; risoluzione anticipata del contratto, una strada percorribile solo con l’accordo del giocatore e dei suoi agenti.

Ultima presenza lontanissima nel tempo

L’ultima apparizione ufficiale di Milik con la maglia della Juventus risale al 25 maggio 2024, un’assenza che pesa nelle valutazioni del club. I bianconeri vogliono arrivare a una decisione prima dell’apertura del mercato invernale, per evitare di trascinare il caso fino alla primavera.

La posizione è chiara: o si trova una soluzione immediata o si andrà verso un divorzio definitivo entro fine stagione.

