Fiorentina-Lask 7-0, la Viola strapazza gli austriaci: spettacolo e sette reti al “Franchi”, Sottil mattatore con una doppietta. Una prestazione maiuscola in Conference League, con un primo tempo già dominato e una ripresa che ha ulteriormente confermato la superiorità dei viola. Palladino può essere soddisfatto della gestione della rosa e dei segnali positivi dai nuovi innesti. La concentrazione ora si sposta sul campionato, dove i viola affronteranno il Bologna con il morale alle stelle.

La cronaca del match, primo tempo

Prima del fischio d’inizio, un toccante minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’incidente alla stazione di servizio di Calenzano. Un messaggio forte anche dalla Curva Fiesole: “Andare a lavoro un diritto, tornare a casa un dovere! Basta morti sul lavoro!”.

La Fiorentina parte fortissimo: già al 2’ Kean trova la rete, ma il VAR annulla per un tocco di mano. La squadra di Palladino, però, non si abbatte e poco dopo arriva il vantaggio: Sottil sfrutta il recupero di Parisi su un cross profondo e con stile batte il portiere. Il raddoppio arriva a metà frazione grazie a Ikoné, che finalizza a porta vuota dopo un’azione personale di Kouamé. Sul finale di tempo, Richardson svetta su una punizione di Sottil, firmando il 3-0 con il suo primo gol in maglia viola. La Fiorentina sfiora anche il poker con Kean, che colpisce la traversa.

Secondo tempo, la Fiorentina dilaga

Con un comodo vantaggio, Palladino gestisce le forze in vista del Bologna. Nonostante i cambi, i viola non rallentano: Sottil completa la doppietta al 57’, segnando il 4-0. Al 65’ è il turno di Mandragora, che chiude un’azione avviata dal subentrato Gudmundsson per il 5-0. Nel finale, la Fiorentina trova altre due reti: un autogol di Stojkovic, forzato da un’incursione di Colpani, e un rigore trasformato da Gudmundsson dopo un fallo su Beltran.

Leggi anche: