Fiorentina, rottura totale tra Palladino e Biraghi: cosa ha deciso di fare il capitano viola

Biraghi-Palladino, è rottura totale tra il capitano e l’allenatore della Fiorentina: cosa sta succedendo e cosa ha deciso il giocatore. Il capitano viola non è stato convocato per la gara di Conference League contro il LASK Linz, segnando probabilmente l’inizio della fine della sua lunga esperienza con il club gigliato. La partita contro il Cagliari dell’8 dicembre potrebbe essere la sua ultima presenza con la maglia della Fiorentina, con cui ha giocato per sette stagioni.

🔴 Palladino scarica Biraghi 🔴 pic.twitter.com/rYq0UP5nIp — Passione Fiorentina (@PassioneFiorent) December 11, 2024

La rottura tra Biraghi e Palladino

Biraghi avrebbe deciso di escludersi dagli impegni futuri della Fiorentina, una scelta che sembra derivare dal progressivo ridimensionamento del suo ruolo nella squadra. Dopo aver indossato la fascia da capitano in alcune partite europee (contro New Saints, San Gallo e APOEL Nicosia), l’esterno sinistro era stato già sostituito da Martínez Quarta contro il Pafos. In campionato e nelle competizioni europee ha collezionato 13 presenze per un totale di 802 minuti, ma la mancanza di continuità sembra aver pesato sul giocatore.

L’allenatore Raffaele Palladino ha spiegato la sua decisione in conferenza stampa: “Credo che Cristiano non fosse abituato a non giocare con continuità, è sempre stato il capitano e un giocatore importante per questa maglia. Quello che ha fatto in questo periodo quando è sceso in campo è stato importante. Nell’ultimo periodo ha trovato poco spazio ma la scelta è tecnica e non si discute. Non mi sento di aggiungere altro.”

Le parole di Palladino sottolineano il rispetto per il contributo di Biraghi alla squadra, ma evidenziano anche la volontà di operare scelte tecniche mirate, che potrebbero aver spinto il capitano a maturare la decisione di lasciare.

Cosa succede ora? La dura presa di posizione dell’agente di Biraghi

La Fiorentina si trova ora a gestire una situazione delicata. Perdere un giocatore simbolo come Biraghi, che ha rappresentato una colonna portante del club, potrebbe avere ripercussioni emotive sul gruppo. Tuttavia, la squadra sembra essere pronta a voltare pagina, con nuove gerarchie sia in campo che nello spogliatoio. Resta da capire quale sarà il futuro di Biraghi: una possibile cessione nel mercato invernale o una separazione consensuale al termine della stagione.

Oggi sul tema è intervenuto anche l’agente di Biraghi, Mario Giuffredi: “A Palladino risponderò a fine mercato, oggi non mi va troppo di parlarne. Ma a gennaio andranno via entrambi (lui e Parisi, ndr). Di sicuro dico solo che se andranno, poi a Palladino risponderò a tempo debito così vediamo quante palle ha”. Insomma, gli animi sono tutt’altro che sereni e la situazione appare decisamente movimentata. Non fosse altro perché vede coinvolto il rappresentante per eccellenza del gruppo negli ultimi anni, sia in campo che fuori.

Leggi anche: