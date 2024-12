Fiorentina-Lask, le probabili formazioni: Palladino fa riposare Kean, in porta c’è Martinelli

Fiorentina-Lask probabili formazioni del match di Conference League che si gioca oggi alle 18:45 al “Franchi” di Firenze. La Fiorentina di Raffaele Palladino si prepara a sfruttare un’opportunità d’oro nella sfida contro il LASK nella quinta giornata di Conference League. Con 9 punti conquistati nelle prime quattro partite, la Viola si trova tra le prime otto che accederebbero agli ottavi di finale da testa di serie. Un successo contro il fanalino di coda del girone, fermo a soli 2 punti, potrebbe garantire con largo anticipo il passaggio del turno, consolidando la posizione di forza della squadra toscana.

La formazione di Palladino arriva alla gara con un buon margine di sicurezza, avendo perso una sola partita finora, contro l’APOEL. Al “Franchi”, però, la squadra ha sempre mantenuto il massimo rendimento, portando a casa i tre punti in ogni occasione. Il tecnico potrebbe però optare per un turnover significativo, considerando anche l’importante scontro diretto di campionato contro il Bologna, previsto per domenica.

Tra i pali dovrebbe esserci Martinelli, mentre in difesa si profila un ballottaggio sulla sinistra tra Parisi e Biraghi. Al centro potrebbe essere confermato il giovane Kayode, con Quarta e Ranieri a completare la linea difensiva. A centrocampo, Mandragora e Infantino potrebbero trovare spazio, lasciando a riposo i titolari abituali. In attacco, Gudmundsson, in miglioramento fisico, potrebbe insidiare Beltran per una maglia da titolare, anche se quest’ultimo parte favorito.

Il LASK si presenta come l’avversario ideale per accumulare punti preziosi: con soli 2 punti in classifica, la squadra austriaca ha dimostrato difficoltà nel competere in questa fase del torneo. Tuttavia, proprio questa condizione potrebbe spingerli a giocare senza nulla da perdere, mettendo alla prova la concentrazione della Fiorentina.

La sfida al Franchi sarà dunque un test cruciale per misurare la profondità della rosa e la capacità della Viola di mantenere alto il livello di prestazioni anche con formazioni sperimentali.

FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Richardson, Mandragora; Colpani, Beltran, Sottil; Kouamé. All. Palladino

LASK (4-3-3): Jungwirth; Stojkovic, Ziereis, Smolcic, Bello; Talovierov, Zulj, Bogarde; Flecker, Ljubicic, Berisha. All. Schopp

