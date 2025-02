Home | La coppia vip italiana sarebbe in attesa del quarto figlio: il gossip bomba

Recenti indiscrezioni suggeriscono che due grandi attori italiani siano in attesa del loro quarto figlio. La coppia, insieme dal 2011, ha già tre figli. Parallelamente, il regista si prepara al debutto della serie “Il Gattopardo” su Netflix.

Secondo il settimanale Diva e Donna, Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sarebbero in attesa del loro quarto figlio. La notizia è stata diffusa tramite un post sulla pagina Instagram della rivista, accompagnato da una foto che ritrae la coppia insieme ai loro tre figli: Ettore, di 13 anni; Ian, di 5; e Lea, di 3 anni. Al momento, né Kim Rossi Stuart né Ilaria Spada hanno confermato ufficialmente la notizia.

I due si sono conosciuti nel 2011 durante una cena organizzata da amici comuni, tra cui la conduttrice Caterina Balivo. La loro relazione è rapidamente evoluta, tanto che, come dichiarato da Ilaria Spada in precedenti interviste, dopo appena un mese e mezzo dall’inizio della loro storia, era già in attesa del primo figlio, Ettore. Nel 2019, la coppia ha deciso di ufficializzare la loro unione con il matrimonio, poco prima della nascita del loro secondo figlio, Ian. Nel 2022 è nata la terza figlia, Lea.

