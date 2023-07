Kvaratskhelia sta per rinnovare con il Napoli dopo una trattativa lunga qualche settimana. Il giocatore georgiano ha deciso di accettare l’offerta di De Laurentiis, allontanando per il momento le voci di mercato che lo volevano in partenza. Ingaggio più che raddoppiato per l’attaccante.

Accordo trovato per il rinnovo

Il Napoli ha stretto la morsa e ha raggiunto un’intesa con l’agente di Kvaratskhelia per il rinnovo. Dopo il sondaggio del Manchester City per il giocatore, De Laurentiis ha accontentato parzialmente le richieste dell’attaccante. Stipendio al rialzo pur di blindare uno dei talenti più cristallini del calcio europeo. Kvara rinnoverà fino al 2028 (il precedente accordo scadeva nel giugno del 2027) e avrà un consistente aumento di ingaggio passando da 1,2 a 2,5 milioni di euro a stagione. Prevista anche l’opzione di ulteriore rinnovo di un anno fino al 2029 a determinate condizioni, mentre è stata esclusa la clausola rescissoria. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Il presidente De Laurentiis alla presentazione di Rudi Garcia come tecnico del Napoli (Photo by Antonio Balasco/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images)

Al centro del progetto di Garcia

Il giocatore sarà il punto di forza della formazione di Rudi Garcia, andando a ricoprire anche un ruolo di primo piano a livello di marketing per De Laurentiis. Dopo la partenza di Kim in direzione Monaco di Baviera, il tecnico ha chiesto rassicurazioni sui big della squadra: al momento su Osimhen c’è una situazione di stallo che dipende dall’eventuale partenza di Kylian Mbappé. A quel punto il PSG potrebbe virare sul nigeriano per sostituire il francese, motivo per cui il presidente napoletano non ha voluto dare ancora certezze a Garcia in merito all’attaccante. Kvaratskhelia invece potrebbe anche cambiare ruolo in una posizione che potrebbe ricordare quella di Gervinho alla Roma. Garcia è già al lavoro per sperimentare nuove soluzione per il suo Napoli.

