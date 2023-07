Aurelio De Laurentiis è sceso in campo in prima persona per convincere Frederic Massara a firmare per il Napoli. Dovrebbe ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo andando a sostituire Cristiano Giuntoli, accasatosi alla Juventus. Ecco i dettagli.

Leggi anche: De Laurentiis su Osimhen: “Se arrivasse un’offerta…”

Leggi anche: Il Napoli su Itakura: scelto il sostituto di Kim

Massara verso il Napoli

Il Napoli ha iniziato la stagione agli ordini del nuovo tecnico Rudi Garcia, ma non è ancora ben definita la situazione a livello manageriale. L’addio di Giuntoli e Spalletti ha lasciato un vuoto che dovrà essere colmato entro pochi giorni. De Laurentiis ha individuato in Frederic Massara il dirigente giusto per il club. Nei giorni scorsi c’è stato un primo contatto e l’ex rossonero ha dato la disponibilità a ricoprire l’incarico. Si è mosso lo stesso presidente napoletano per convincerlo, ora si passerà a trattare sugli aspetti economici. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Cristiano Giuntoli si lega alla Juventus dopo l’avventura al Napoli (Photo by Daniele Badolato – Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

De Laurentiis ha spiegato il progetto tecnico

De Laurentiis ha spiegato quali sono i paletti e gli obiettivi del club. Il budget per il mercato c’è ma non è esclusa qualche cessione eccellente, tra cui Osimhen e Kim. Massara ha già lavorato in un contesto con finanze limitate per gli acquisti e sa come avere un occhio di riguardo per il bilancio. Il Napoli gli chiede di scovare nuovi talenti a basso costo per valutarli e mantenere competitivo il valore della rosa. Nei prossimi giorni ci potrebbe essere l’incontro definitivo per mettere nero su bianco sul contratto.

Leggi anche: Milan-Reijnders c’è l’offerta: ultimatum di 24 ore all’AZ