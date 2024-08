Koopmeiners alla Juventus rischia di diventare una telenovela infinita? Secondo IlBianconero.com l’Atalanta avrebbe rispedito al mittente un’offerta da 59 milioni formulata dal ds Giuntoli: insomma, i Percassi fanno muro e non si schiodano dalla richiesta iniziale di 60 milioni per il cartellino del centrocampista olandese.

La questione infatti si sta trasformando in una battaglia di principi, con l’Atalanta che non sembra intenzionata a scendere a compromessi. La situazione è ulteriormente complicata dall’atteggiamento del giocatore, che continua a presentare certificati medici e non si allena con il club orobico. Scrive Calciomercato.com: “La Juventus, nella persona del ds Cristiano Giuntoli, continua a lavorare per cercare di sbloccare la situazione e per regalare Koopmeiners a Thiago Motta, mentre l’Atalanta rimane ferma nella sua posizione, rimandando ogni possibile evoluzione della questione alle battute conclusive del mercato, con tutti i rischi del caso, sia per chi vuole comprare che per chi (non) vuole vendere, se non alle sue condizioni”.

La sensazione è che si chiuderà, ma certamente non sotto i fatidici 60 milioni già menzionati e che siamo agli sgoccioli. La volontà del giocatore è chiarissima, come è chiara la promessa che ebbe a suo tempo dal club dei Percassi. L’offerta presentata oggi e rispedita al mittente sarà ritoccata nelle prossime ore. Su X è virale il post che segnala un volo privato da Bergamo a Torino in programma per le 20 di stasera: se sarà davvero quello che porterà Koopmeiners alla Juventus lo sapremo presto.