Kate Middleton, come sta: l'ultimo aggiornamento del principe William

Il mondo intero è in apprensione per le condizioni di salute di Kate Middleton. La principessa ha annunciato di essere malata in seguito all’operazione all’addome. Le sue uscite pubbliche sono state vietate e le notizie sul suo stato di salute sono sempre più frammentarie. È stato però il marito, il principe William, ad aggiornate i sudditi circa le condizioni della moglie. (Continua…)

La malattia di Kate Middleton

Kate Middleton è stata ricoverata alcuni giorni per un’operazione all’addome. Dopo le dimissioni dell’ospedale è rimasta a casa per una lunga convalescenza. I sudditi hanno iniziato a storcere il naso e così, dopo un po’ di tempo, la principessa ha deciso di uscire allo scoperto, annunciando al mondo intero di essere malata di tumore. La moglie del principe William ha iniziato un ciclo di cure, ma le uscite pubbliche le sono state vietate e le notizie sul suo stato di salute sono sempre più frammentare. Di recente, però, il principe William ha dato un aggiornamento circa le condizioni di salute della moglie. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)