Kate Middleton, addio anello di fidanzamento: il motivo della scelta

Durante la giornata di ieri, martedì 14 gennaio 2025, Kate Middleton si è presentata ad un evento pubblico: si è recata al Royal Marsden Hospital di Londra per offrire il suo supporto ai pazienti malati di cancro. Un dettaglio sul suo look non è passato inosservato: Kate Middleton non ha indossato l’anello di fidanzamento, ma un altro anello. Per quale motivo? (Continua dopo le foto)

Kate Middleton visita il Royal Marsden Hospital di Londra

Dopo aver affrontato una difficile battaglia contro il cancro per tutto il 2024, Kate Middleton ha iniziato il nuovo anno annunciando che il tumore è finalmente in remissione. Lo ha fatto poco dopo la visita al Royal Marsden Hospital di Londra, l’ospedale in cui negli ultimi mesi ha affrontato le chemio. La principessa ha deciso di tornare per supporto ai pazienti che stanno vivendo la sua stessa esperienza. Elegantissima come sempre, Kate ha indossato un abito monocromo bordeaux e un cappotto tartan su misura. Mancava però un dettaglio: l’anello di fidanzamento. (Continua dopo le foto)

Kate Middleton visita l’ospedale senza l’anello di fidanzamento

Kate Middleton ha deciso di non indossare l’anello di fidanzamento col maxi zaffiro incastonato, quello ereditato da Lady Diana che il principe William le ha regalato come simbolo di amore eterno. Da quando ha scoperto la malattia, quelle poche volte che si è mostrata in pubblico indossava un anello “sostitutivo”. Complici gli appuntamenti pubblici importanti a cui ha partecipato di recente, negli ultimi mesi aveva però ricominciato a sfoggiare l’anello di fidanzamento. Perché ha deciso di toglierlo nuovamente?

