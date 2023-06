Kata scomparsa, la notizia sul Dna è appena arrivata: cos’hanno sequestrato

Kata ultime notizie. Gli italiani sono con il fiato sospeso per la scomparsa di Kata. La bambina, di appena cinque anni, è sparita dal quartiere Novoli, a Firenze, sabato scorso. Era sotto la tutela di uno zio, che si è distratto per un attimo e non l’ha più vista. Probabile che sia stata rapita per un regolamento di conti tra le famiglie. Nel frattempo è appena arrivata una notizia sull’esame del Dna. (Continua…)

Leggi anche: Kata, la bimba scomparsa: l’annuncio choc della famiglia

Leggi anche: Bimba scomparsa, arriva lo stop ufficiale alle ricerche: cos’è successo

Kata ultime notizie

La scomparsa di Kata ha letteralmente sconvolto il paese. La bimba, di appena cinque anni, è scomparsa sabato dal quartiere Novoli, a Firenze. Kata abitava insieme alla famiglia nell’hotel Astor, divenuto oggi un immobile occupato da circa cento persone di origine rumena e peruviana. Quando è scomparsa, Kata era sotto la tutela di uno zio, che si è distratto per un attimo e non l’ha più vista.

Kata stava giocando con altri bambini, ma è probabile che sia stata rapita. Dietro potrebbe esserci l’ombra del racket per l’occupazione abusiva dell’immobile o un regolamento di conti tra le famiglie. La mamma di Kata, infatti, ha raccontato di aver avuto una discussione con una famiglia poche ore prima la sparizione della bambina.

I genitori della bimba sono profondamente disperati. Sia la mamma che il papà hanno provato a togliersi la vita. Per il momento le ricerche non danno esito positivo. Gli inquirenti stanno cercando di far luce su questo caso che ormai è diventato di dominio pubblico. (Continua…)

Leggi anche: Bimba scomparsa, il folle gesto della madre sconvolge l’Italia intera

Leggi anche: Bimba scomparsa in Italia, il terribile gesto del papà dopo la sua scomparsa

Kata ultime notizie: ascoltati i genitori

Ieri sono stati ascolti separatamente i genitori di Kata. Una volta usciti dalla Procura, il padre della bambina ha ribadito il suo pensiero: per lui la figlia è stata rapita e dietro c’è un piano premeditato. I due hanno poi chiesto ai presenti di aiutarli nelle ricerche della piccola Kata. Più passano le ore e più le speranze di ritrovare Kata viva si riducono. Le forze dell’ordine si stanno impegnando per ritrovare Kata, ma al momento non ci sono buone notizie. (Continua…)

Kata ultime notizie: si cercano risposte nel Dna

Nelle ultime ore, gli inquirenti hanno acquisito, su disposizione della procura, alcuni effetti personali della bambina, tra cui lo spazzolino da denti. L’obiettivo degli inquirenti è quello di ricavare il suo Dna per finalità collegate ovviamente alle indagini in corso e alle ricerche.