Juventus, ultima chiamata per Rabiot: la proposta. In attesa dell’annuncio di Thiago Motta, il mercato della Juventus sembra ruotare soprattutto intorno a un nome: quello di Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, è un calciatore francese, centrocampista della Juventus e della nazionale francese, con cui è diventato vicecampione del mondo nel 2022 e ha vinto la UEFA Nations League 2020-202. Giuntoli vuole al più presto dissipare i dubbi attorno al francese, in modo da poter decidere come muoversi per rafforzare il centrocampo bianconero. I contatti con la madre-agente dell’ex Psg sono continui e l’ultima mossa del responsabile dell’area sportiva juventina è quella di proporre un prolungamento del contratto per altri due anni, con opzione per un terzo, alla cifra di 7,5 milioni di euro a stagione. (Continua a leggere dopo le foto)

Uno stipendio in linea con quello attuale grazie alla proroga dei benefici fiscali previsti dal decreto crescita di cui Rabiot potrebbe ancora godere. A Torino, ora, attendono una risposta in tempi brevi, perché in caso di “no”, bisognerà muoversi per trovare un sostituto all’altezza. Nella ultime ore, tra l’altro, è spuntata l’idea Douglas Luiz. Per la precisione, sarebbe stato l’Aston Villa a proporre il giocatore alla Juve. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e i Villans vorrebbero cederlo prima di rischiare di perderlo a zero. La sua valutazione è di 40 milioni di euro. C’è da dire però che l’Aston Villa è molto interessato a McKennie e Soulé, due elementi che Giuntoli ha messo sul mercato per fare cassa o come contropartite tecniche e così uno di loro potrebbe finire nell’operazione. Ovviamente prima non resta che attendere la scelta di Adrien.