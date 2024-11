Juventus, sfide decisive: cosa deve fare Thiago Motta per raggiungere gli ottavi di Champions

La Juventus e il suo Mister Thiago Motta si preparano ad affrontare la fase decisiva della campagna europea, con due partite fondamentali contro squadre inglesi: l’Aston Villa e il Manchester City. Questi incontri rappresentano un’opportunità da sfruttare, visti i momenti di difficoltà dei due club britannici, ma la qualificazione ai playoff non è ancora garantita.

Il primo ostacolo per i bianconeri sarà l’Aston Villa, attualmente sesto in Premier League con 19 punti in 12 partite. La squadra inglese non attraversa il suo miglior periodo, con quattro sconfitte e due pareggi nelle ultime sei gare. Anche il Manchester City di Pep Guardiola è in un momento insolito: i Citizens hanno collezionato cinque sconfitte consecutive tra Premier League e coppa, una serie negativa che non si vedeva da anni.

Nonostante ciò, il City rimane al secondo posto in campionato grazie a un inizio di stagione positivo. Per la Juventus, il doppio confronto con queste due squadre rappresenta una chance fondamentale per mettere punti preziosi in cascina e avvicinarsi ai playoff.

Juventus, il cammino di Champions fino a Gennaio

Con due risultati utili, i bianconeri potrebbero ipotecare il passaggio del turno già prima di gennaio. Se qualcosa dovesse andare storto, invece, il destino si deciderà nel nuovo anno. La fase a gironi si concluderà con due incontri chiave a Gennaio: il 21, la Juventus sarà ospite del Bruges in Belgio, una trasferta impegnativa, ma alla portata.

Il 29, invece, il gran finale si giocherà all’Allianz Stadium contro il Benfica, in quello che potrebbe essere uno scontro diretto per il futuro europeo dei bianconeri. La Juve è chiamata a sfruttare le difficoltà delle avversarie e a ritrovare continuità, soprattutto in Champions, per puntare almeno ai playoff. Le prossime settimane saranno decisive per dimostrare la solidità della squadra di Motta e continuare il cammino verso il sogno europeo.

