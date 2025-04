Juventus, che mazzata: quante partite salterà Yildiz

La Juventus si prepara ad affrontare un momento decisivo della sua stagione, con due scontri diretti decisivi per la qualificazione alla Champions League. Prima la sfida contro il Bologna, poi quella con la Lazio: entrambe partite che potrebbero segnare il destino della squadra di Tudor, e che dovranno essere affrontate con estrema attenzione.

Purtroppo, proprio in concomitanza con questi incontri fondamentali la Juventus dovrà fare a meno di Kenan Yildiz, che è stato squalificato dal giudice sportivo e non sarà a disposizione per le prossime due giornate di campionato. La punizione è arrivata dopo l’espulsione dell’attaccante turco nel finale del primo tempo nella partita contro il Monza.

Al 46° del primo tempo, Yildiz ha colpito con una gomitata il monzese Bianco. Il Giudice Sportivo ha deciso di infliggere al fantasista bianconero una squalifica di due giornate, oltre a un’ammenda di 10.000 euro. Questa assenza forzata costringerà Tudor a rivedere la propria strategia e a ridisegnare la squadra, vista l’importanza del giovane turco nello scacchiere del tecnico.

La Juventus dovrà lottare fino all’ultimo per conquistare la qualificazione alla Champions League. Con la perdita di Yildiz, Tudor dovrà fare affidamento su altre soluzioni offensive. Vista anche l’assenza di Vlahovic, probabilmente il tecnico farà affidamento su Kolo Muani e, se sarà disponibile, su Koopmeiners, chiamato a riscattare una stagione deludente.

A completare il quadro delle squalifiche i Serie A, sono stati fermati dal Giudice Sportivo Ghilardi del Verona e Grassi dell’Empoli, entrambi per espulsioni. Nella squadra veneta, inoltre, la prossima giornata mancherà anche Coppola, che dovrà saltare il match contro l’Inter.

La lista delle squalifiche prosegue con Liam Henderson dell’Empoli, Luca Ranieri della Fiorentina, Andrea Carboni del Monza, Valentino Lazaro del Torino, e Kingsley Ehizibue e Martin Payero dell’Udinese, tutti appiedati per un turno dal giudice sportivo.

