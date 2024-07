Home | Juventus in Germania per la preparazione con un occhio al mercato

Juventus in Germania tra preparazione e mercato. Quarta giornata di ritiro in terra tedesca, a Herzogenaurach, per la Juventus di Thiago Motta. Continua la preparazione per la sfida contro il Norimberga, prima amichevole stagionale dei bianconeri prevista per il 26 luglio.

Juventus, la preparazione in Germania

Oltre al lavoro sul campo, c’è chi lavora anche sul fronte del mercato, sfruttando la vicinanza a Monaco di Baviera, dove risiedono la famiglia e l’entourage di Karim Adeyemi. Giuntoli è sempre al lavoro e ha colto l’occasione per avvicinarsi al team dell’attaccante del Borussia Dortmund, molto gradito alla Juve. L’idea è di recarsi a Monaco prima di tornare in Italia per discutere con l’entourage del giocatore, valutando l’interesse e la fattibilità dell’operazione. Adeyemi è nella lista del direttore sportivo bianconero insieme a Galeno del Porto. (foto dal sito ufficiale Juventus)