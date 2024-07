Juventus, il figlio del CT Spalletti nello staff: farà l’osservatore

Calcio. Juventus, Federico Spalletti, figlio del ct azzurro Luciano, entra nello staff della squadra bianconera. Ecco cosa sappiamo sul suo nuovo ruolo di Spalletti Junior nel team di Cristiano Giuntoli. (Continua a leggere dopo la foto…)

Chi è Federico, il figlio del CT Luciano Spalletti

Nuovi inizi per Spalletti alla Juventus. No, nessun errore. Parliamo però del figlio del commissario tecnico della Nazionale Italiana. Federico è il secondogenito di Luciano Spalletti e della sua compagna Tamara e per lui si stanno aprendo alcune prospettive nella squadra di Giuntoli. Ma cos’altro sappiamo su di lui? Federico ha due fratelli: Samuele, il più grande, che fa l’avvocato e la sorella minore, Matilde. A differenza del fratello maggiore, Federico ha deciso di seguire le orme del papà e intraprendere una carriera in ambito calcistico. In realtà Spalletti junior ha dapprima seguito un percorso di studi universitario in filosofia (trasferendosi negli Stati Uniti all’età di 18 anni) per poi vagliare alcune possibilità professionali in Italia. (Continua a leggere dopo la foto…)

Spalletti jr: la nuova avventura nel team di Giuntoli

Chicco, come lo chiamano gli amici, sa parlare cinque lingue e ha già dato prova del suo valore nelle sue prime esperienze. Ha lavorato infatti all’interno dell’associazione Figc (conosciuta come Federcalcio) e anche nell’Udinese. Il ragazzo, ora 29enne si sente pronto per una nuova sfida nel team di Cristiano Giuntoli. Vediamo nello specifico quale figura ricoprirà nello staff della Juventus.

