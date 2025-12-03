Juventus, nuovo guaio per Spalletti: gli esami di Gatti, quanto starà fuori

Federico Gatti si aggiunge alla lista degli indisponibili della Juventus, complicando ulteriormente il momento di Luciano Spalletti. Dopo il grave stop di Vlahovic, anche il difensore bianconero ha lasciato il campo per un problema al ginocchio destro durante la sfida di Coppa Italia contro l’Udinese, uscendo visibilmente dolorante nella ripresa.

Il centrale ha avvertito uno scrocchio al ginocchio, come confermato dal tecnico nel dopo partita. La scena non aveva lasciato grandi dubbi: Gatti si è presentato il mattino seguente al J Medical in stampelle, pronto per gli esami strumentali necessari a chiarire la situazione. Il responso è arrivato in tarda mattinata e non ha lasciato spiragli: per il difensore, il 2025 è già finito.

Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio destro. Il report del club non ha portato notizie molto confortanti per il tecnico, alle prese con una lunga serie di infortuni che hanno rallentato la ripartenza della squadra.

“Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni”, si legge nel comunicato. L’operazione è inevitabile e il recupero si preannuncia lungo, con il giocatore che resterà fuori fino a Gennaio.

