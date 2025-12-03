Home | Milan, Allegri: “Coppa Italia un obiettivo, e sono curioso di vedere Jashari”

Milan, Allegri guarda agli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio con pragmatismo e con la curiosità di ritrovare Jashari protagonista dal primo minuto. Il tecnico rossonero, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, ha descritto la sfida dell’Olimpico come un appuntamento significativo per entrambi i club, con una posta in palio che, come sempre, cresce man mano che si avanza nella competizione.

L’allenatore ha definito la Lazio una squadra complicata, ricordando la partita di sabato e sottolineando l’importanza di approcciare bene una gara che non prevede supplementari. Allegri ha spiegato: “La Coppa Italia non interessa a nessuno finché ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti interessa a tutti”. L’obiettivo è chiaro: giocarsi l’intera qualificazione nei 90 minuti, sapendo che i biancocelesti hanno la stessa identica ambizione.

Resta sullo sfondo anche la proposta di Sarri di spostare il monitor del Var sul lato opposto rispetto alle panchine. Allegri ha glissato con lucidità: “Può essere una buona soluzione, ma non dobbiamo deciderlo noi”. L’attenzione è rivolta solo al campo e alla prestazione. (continua dopo la foto)

Sul fronte degli infortunati, il tecnico ha confermato che Pulisic è disponibile, mentre Fofana, Athekame e Gimenez resteranno fuori. La speranza è di recuperare qualcuno per la sfida con il Sassuolo, in un periodo in cui avere tutti a disposizione diventa fondamentale per la gestione delle sostituzioni.

Capitolo Jashari: Allegri non cerca un’esibizione tecnica, ma un riscontro fisico. Il giocatore è fermo da due mesi, dopo averne già saltati altri due al suo arrivo. “Sono curioso anch’io di vedere a che livello è sulla parte atletica”, ha spiegato, lasciando intendere che un impiego è possibile ma calibrato.

La formazione resta in sospeso, ma Allegri ha evidenziato la crescita di Nkunku, autore di una prestazione convincente contro la Lazio in campionato: “Ha giocato tecnicamente tutte le palle importanti nel miglior modo possibile”. Un segnale che potrebbe pesare nelle decisioni finali.

In caso di rigori, il Milan sa di poter contare su Maignan, già protagonista in diverse situazioni analoghe. “Mike sta facendo bene come tutta la squadra”, ha detto l’allenatore, ricordando che anche questo scenario va preparato con attenzione.

