Juventus, dopo David e Openda Comolli non si ferma: la nuova idea per il mercato

L’attacco della Juventus si è trasformato in poche settimane. Con gli arrivi di Jonathan David e Loïs Openda i bianconeri hanno dato una sterzata netta al reparto offensivo, aumentando qualità e profondità. Ma l’impressione è che Damien Comolli non voglia fermarsi qui.

Il progetto è ampio e guarda già oltre questa stagione, con l’obiettivo di riportare la Juve stabilmente ai vertici in Italia e in Europa. In quest’ottica, l’attenzione si sposta ora sulla prossima estate e sui grandi nomi che potrebbero arrivare a parametro zero.

Secondo Tuttosport, nel mirino della Juve ci sarebbe Bernardo Silva, trequartista del Manchester City e uno dei profili più prestigiosi in scadenza di contratto nel 2026. Al momento si tratta solo di un’idea, ma Comolli sarebbe pronto ad avviare i primi contatti con l’entourage del portoghese per capire se l’operazione sia fattibile.

Il contratto di Bernardo Silva scade il 30 giugno del prossimo anno e i Citizens non hanno ancora aperto una trattativa concreta per il rinnovo. A 31 anni, il portoghese potrebbe quindi scegliere un’esperienza diversa dall’Inghilterra, mentre in patria il candidato presidente del Benfica, Joao Noronha Lopes, ha già espresso il desiderio di portarlo a Lisbona. (continua dopo la foto)

Per la Juventus l’eventuale arrivo di Bernardo Silva sarebbe molto più di un colpo di mercato: rappresenterebbe una risposta diretta agli ingaggi di Luka Modric al Milan e Kevin De Bruyne al Napoli. Un profilo di classe internazionale che aumenterebbe la competitività del centrocampo e darebbe nuova linfa alla manovra offensiva bianconera.

Se Comolli vorrà bruciare la concorrenza, dovrà muoversi presto: l’estate 2026 si avvicina e un giocatore con queste caratteristiche non resterà a lungo senza pretendenti.

