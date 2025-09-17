x

Il TG di Sport.it del 17 settembre 2025

Calcio, tennis, e Formula 1. Ecco le notizie più importanti della giornata di oggi:

In casa Juventus, Tudor deve risolvere due questioni spinose dopo il roboante pareggio contro il Borussia Dortmund: il rendimento altalenante di Di Gregorio e l’esplosione di Dusan Vlahovic.

Intanto torna a far parlare di sé Mourinho. Lo special one, accostato da alcuni rumor all’Inter, pare vicino a firmare per il Benfica.

L’Inter, invece, debutta stasera in Champions League contro l’Ajax.

Nel mondo del tennis, Sinner si allena a Montecarlo per migliorare il servizio, suo punto debole, dopo la sconfitta agli US Open.

Chiudiamo con la Formula 1, e con Leclerc che arriva a Baku in cerca della prima vittoria stagionale in un circuito a lui favorevole.

