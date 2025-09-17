Pep Guardiola a ruota libera alla vigilia: “Cosa penso del Napoli, di Antonio Conte e di De Bruyne”

Pep Guardiola conosce bene il calcio italiano e non si fida. Il Mister spagnolo sa che le nostre squadre sono molto preparate tatticamente, e sa anche che affrontare una squadra di Serie A non è mai una questione semplice. Specialmente se quella squadra è Campione d’Italia, si è rinforzata molto sul mercato e può contare su un allenatore top come Antonio Conte.

Il Manchester City vive un momento di grande entusiasmo dopo il derby stravinto contro lo United. Guardiola, nonostante qualche inciampo di inizio stagione, si prepara ora alla nuova avventura in Champions League con grande ottimismo. Il primo ostacolo sarà il Napoli di Antonio Conte, avversario osrico e da prendere con le molle.

L’incontro sarà anche l’occasione per ritrovare sulla sua strada Kevin De Bruyne, che proprio la scorsa estate è passato al Napoli dal Manchester City: “Sapevo che si sarebbe ambientato subito“, ha commentato Guardiola. “Per me non è una sorpresa“.

Guardiola non nasconde il rispetto per Antonio Conte e sottolinea la difficoltà della sfida: “Sempre dura contro le squadre di Conte. Ha un impatto importante ovunque va e sicuramente sarà una partita durissima, non ho alcun dubbio”. Negli anni scorsi Conte ha allenato Chelsea e Tottenham, e il City di Guardiola ha faticato contro la solidità dell’impianto del Mister salentino.

Il tecnico spagnolo ha inoltre elogiato l’impatto di McTominay da quando di è trasferito al Napoli: “Ha un’ottima condizione e ha contribuito alla vittoria della Serie A. Anche questo non mi sorprende“.

In porta Guardiola conferma Gigio Donnarumma: “Nell’ultimo decennio abbiamo sempre avuto portieri incredibili e Gigio viene da diversi anni ad altissimo livello”. Il Manchester City si prepara a una partita da affrontare con grande attenzione, consapevole che affrontare Conte non è mai semplice.

