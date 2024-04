A fine stagione, Massimiliano Allegri e la Juventus potrebbero prendere due strade diverse. Quest’anno il tecnico non ha raggiunto gli obiettivi prefissati, anche se resta ancora viva la speranza di vincere la Coppa Italia. La società, però, sarebbe alla ricerca di un sostituto. Per il presidente Cellino, invece, Allegri è un “fuoriclasse” e “merita il rinnovo per altri tre anni”. (Continua…)

Juventus, Cellino rinnoverebbe Allegri per altri tre anni

Massimo Cellino, ex patron del Cagliari e attuale presidente del Brescia, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Massimiliano Allegri: “Max è un fuoriclasse, ma non dimenticatevi che è del segno del Leone. Cosa significa? Il Leone ha bisogno di avvertire fiducia attorno a sé per esprimere tutto il proprio talento. Max recentemente ha superato i 1.000 punti in Serie A: i primi li ha conquistati con me, a Cagliari, e io lo sostenni nonostante le sconfitte iniziali”.

In merito al suo futuro alla Juve, invece, Cellino ha dichiarato: “Se Giuntoli è intelligente, e ha dimostrato di esserlo, la pensa come me e riparte da Max. Giuntoli è bravo e ha vinto con il Napoli, ma i dirigenti maghi non esistono: serve tempo nel calcio. Fossi al suo posto, rinnoverei il contratto ad Allegri per tre anni, chiedendogli di spalmare parte dello stipendio. Così risparmierei tenendomi un allenatore top e avrei più soldi per comprare i giocatori“.