Juve, pronto il contratto di Motta: i dettagli. Massimiliano Allegri e la Juventus trattano l’addio. Dopo l’esonero dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, annunciato dal club bianconero attraverso un comunicato ufficiale, le parti stanno discutendo per provare a trovare un’intesa e risolvere il contratto in essere fino al 30 giugno 2025. Sono ore calde su questo fronte, con i legali del tecnico livornese e quelli della Juventus che dialogano alla ricerca di un accordo che soddisfi tutti. E mentre si trova una soluzione con Allegri, il club bianconero sembra aver trovato il punto di incontro con Motta. Anche il contratto sarebbe pronto e la firma dovrebbe arrivare presto. (Continua a leggere dopo le foto)

Manca davvero pochissimo per l’ufficialità dell’approdo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. La prossima settimana, riferisce Sky Sport, l’ex tecnico Bologna apporrà la firma sul contratto triennale con i bianconeri a Lisbona, lì dove il 41enne si sta recando in queste ore in moto. L’annuncio potrebbe arrivare già nella giornata di martedì: Thiago dovrebbe arrivare a guadagnare circa 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Dopo la firma, per Thiago Motta sarà tempo di confronti con Giuntoli con al centro il mercato: c’è da capire cosa fare con i contratti in scadenza di Rabiot e Chiesa, mentre per gli ingaggi di Di Gregorio e Calafiori, i bianconeri sono molto avanti sulla concorrenza. Previsto un colpo per reparto anche a centrocampo e attacco: Koopmeiners e Zirkzee sono i sogni, ma ne arriverà solamente uno.