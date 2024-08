Calcio. Juve-Koopmeiners: accelerata decisiva, cosa manca per la fumata bianca. Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato estivo 2024. Le squadre di Serie A in queste ore stanno mettendo a segno gli ultimi colpi per completare al meglio le proprie rose. La Juve sembra avercela quasi fatta sulla questione Koopmeiners. Il giocatore presto potrebbe indossare la maglia bianconera. L’apertura sarebbe arrivata già ieri con le parole dell’ad nerazzurro Luca Percassi prima della sfida contro il Torino: “Questa estate ci siamo trovati a gestire situazioni inaspettate che ci dispiacciono molto. Ogni decisione sarà presa per il bene della società. Vedremo nei prossimi giorni, ma l’obiettivo della società era quello di trattenere tutti i giocatori importanti della scorsa stagione”. Secondo la Gazzetta dello Sport domani potrebbe essere il Koop-day, la risposta che Cristiano Giuntoli aspettava dall’Atalanta è arrivata e tutto fa ben sperare per un imminente lieto fine. (Continua a leggere dopo le foto)

Le due società, infatti, hanno ripreso i contatti dopo che i bianconeri hanno messo sul piatto 59 milioni per il giocatore, e si va verso la chiusura della trattativa. Operazione totale di 55 milioni più bonus (per un totale di 59 milioni), l’accordo con Koopmeiners invece c’è già da tempo. Per l’olandese è pronto da mesi un quinquennale da 4 milioni di euro a stagione. Che dire? Un rinforzo importante per il centrocampo della Juventus, tanto voluto sia dal nuovo tecnico che dal ds bianconero con grande sintonia, come quella che c’è tra loro d’altro canto.